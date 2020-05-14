بالصور.. السيطرة علي حريق داخل مول تجاري في أسيوط

محمد اسماعيل - القاهرة - أسيوط - محمود عجمي:

سيطرت قوات الحماية المدنية في أسيوط، اليوم الخميس، على حريق في مركز تجاري "مول" بشارع المساحة، لم يسفر عن وجود وفيات أو إصابات.

تلقى مدير الأمن اللواء أسعد الذكير، إخطارًا من اللواء دكتور منتصر عويضة مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ قسم ثان أسيوط بالحادث، وانتقال الأجهزة الأمنية لفحص البلاغ.

تبين من المعاينة الأولية، نشوب حريق في مول تجاري بشارع المساحة، بحي شرق مدينة أسيوط، ودفعت الحماية المدنية بـ3 سيارات للسيطرة على الحريق، وتمكن رجال الدفاع المدني من منع امتداده للمحال المجاورة.

جرى تحرير المحضر اللازم للعرض على النيابة المختصة لتتولى التحقيق في ملابسات الواقعة.