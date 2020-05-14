الأردن: تسجيل 4 إصابات جديدة بفيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - عمان - (أ ش أ):

أعلن وزير الصحة الأردني الدكتور سعد جابر، تسجيل 4 إصابات جديدة بفيروس "كورونا"، ليصل إجمالي الإصابات المسجلة بالمملكة إلى 586 حالة.

وقال جابر في تصريح أوردته وكالة الأنباء الأردنية اليوم الخميس إن الحالات الجديدة المسجلة هي حالتان لمخالطين، وحالة لأحد الطلبة العائدين من بريطانيا، وحالة لسائق غير أردني على الحدود.

وأشار وزير الصحة الأردني إلى أن إجمالي عدد الحالات التي تخضع للعلاج 133 شخصا، فيما تم تسجيل حالة شفاء واحدة اليوم.