محمد اسماعيل - القاهرة - رام الله - (أ ش أ):
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد شاب، لم تعرف هويته بعد، اليوم الخميس، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي قرب مدخل بلدة بيت عوا غرب الخليل.
ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن مصادر محلية، لم تسمها، القول إن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص صوب مركبة كان يقودها الشاب الذي لم يتم التعرف على هويته، بزعم محاولته تنفيذ عملية دهس.
كانت هذه تفاصيل خبر استشهاد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي في الخليل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.