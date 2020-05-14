السويد تمدد غلق الحدود 30 يومًا لاحتواء كورونا

أعلن رئيس الوزراء السويدي ستيفان لوفين اليوم الخميس، تمديد حظر قدوم الأجانب من خارج الاتحاد الأوروبي إلى البلاد لثلاثين يوما آخر في إطار الجهود للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد19-).

وقال بعد اجتماع لمجلس الوزراء إن التمديد سيستمر حتى 15

يونيو.

وقالت الحكومة إن القرار يتماشى وتوصية للمفوضية الأوروبية.

Advertisements

وسوف يتم منح الدخول لمواطني الاتحاد الأوروبي وكذلك مواطني دول منطقة الشنجن من خارج الاتحاد الأوروبي أو المقيمين فيها وهي النرويج وسويسرا وأيسلندا

وليختنشتاين.

كما سيتم منح المواطنين السويديين أو الأشخاص الذين يحملون تصاريح إقامة إمكانية دخول البلاد.

وستطبق إعفاءات أخرى على الدبلوماسيين والعاملين في مجال الصحة والأشخاص الذين يقومون بتوصيل السلع الأساسية مثل الأدوية، والعمال الموسميين في قطاع الزراعة.

سجلت وكالة الصحة العامة السويدية اليوم الخميس نحو 28500 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد و3529 وفاة نتيجة له.