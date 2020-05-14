الجيش اللبناني يحبط محاولات تهريب محروقات إلى سوريا

أحبط الجيش اللبناني محاولات لتهريب كميات كبيرة من المحروقات إلى سوريا من خلال معابر حدودية غير شرعية، وألقى القبض على 25 شخصا من القائمين بعمليات التهريب.
215 ألف لتر من مادة المازوت، كما ضبطت 6 عربات وشاحنات محملة بحوالي 71 طنا من القمح على الحدود اللبنانية السورية الشمالية والشرقية.
وذكر الجيش اللبناني - في بيان اليوم الخميس - أن وحدات القوات المسلحة ضبطت 10 صهاريج و3 عربات وشاحنات محملة بحوالي
وأكد الجيش اللبناني، أن وحدات القوات المسلحة تتخذ الإجراءات الضرورية لضبطحدود البلاد ومنع التهريب عبر المعابر غير الشرعية، مشيرا إلى أن المتهمين الذين جرى إلقاء القبض عليهم أحيلوا إلى سلطات التحقيق القضائية المختصة.
وكان المجلس الأعلى للدفاع في لبنان، قرر تكليف الجيش والأجهزة الأمنية تكثيف المراقبة على المناطق الحدودية للبلاد، لضبط عمليات تهريب البضائع، والتوجيه بإغلاق جميع المعابر الحدودية غير الشرعية، إلى جانب وضع خطة شاملة لاستحداث مراكز مراقبة عسكرية وأمنية وجمركية على الحدود.
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