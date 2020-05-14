الحكومة الصينية تؤكد استعدادها للعمل لتعزيز العلاقات مع الجزائر

تلقى عبد العزيز جراد الوزير الأول (رئيس الوزراء) الجزائري، اليوم الخميس، رسالة من نظيره الصيني لي كتشيانغ أكد له من خلالها استعداده للعمل معه على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.



وأكد كتشيانغ في رسالته أن الشعب الصيني سيواصل وقوفه بجانب الشعب الجزائري بشكل ثابت، مشيرا إلى أن الجانب الصيني سيقوم بكل ما في وسعه لتقديم الدعم والمساعدات للجزائر بشكل مستمر في

مجال مكافحة وباء كورونا بالإضافة إلى تعزيز العلاقات الصينية الجزائرية وتطوير التعاون بين البلدين".

وكانت الجزائر قد تلقت من الصين منذ شهر مارس الماضي عدة شحنات من المساعدة الطبية تحتوي على وسائل الوقاية وأجهزة التنفس الصناعي وأقنعة طبية ونظارات وقاية.