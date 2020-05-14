كشف مصدران مطلعان، اليوم الخميس، عن أن روسيا أرسلت شحنة قمح ثانية إلى السعودية بعد وصول أولى شحناتها إلى المملكة في وقت سابق من مايو الجاري، بحسب رويترز.
أشار المصدر الثاني إلى أن الشحنة غادرت روسيا في أوائل مايو الجاري.
وقال أحد المصدرين إن حجم الشحنة الثانية نحو 61 ألف طن من القمح، فيما
وتأتي الشحنات بعد مرور نحو 7 أشهر من تعديل السعودية للمواصفات التي تطبقها على واردات القمح، حيث قلصت القيود بشأن الأضرارالناجمة عن الحشرات في القمح الصلد من صفر في المائة إلى 0.5 في المائة.
وجرى إرسال الشحنة الأولى البالغ حجمها 60 ألف طن من القمح الروسي بحرا في أبريل ووصلت إلى المملكة قبل أسبوع تقريبا.
وتعد روسيا أكبر مصدر للقمح في العالم، وتعمل منذ سنوات على زيادة حصتها في أسواق القمح في منطقة الشرق الأوسط.
كانت هذه تفاصيل خبر روسيا ترسل شحنة قمح ثانية إلى السعودية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.