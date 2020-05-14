ماليزيا تسمح بإقامة صلاة عيد الفطر مع تراجع الإصابات بكورونا

أعلنت الحكومة الماليزية، أنها سترفع الحظر المفروض على صلاة الجماعة في المساجد اعتبارا من يوم غد الجمعة قبل عيد الفطر، في إطار تخفيف تدريجي لإجراءات الحد من انتشار فيروس كورونا، وفقًا لموقع روسيا اليوم.
وقال وزير الشؤون الدينية الماليزي ذو الكفل محمد البكري، إن "العاصمة كوالالمبور ستكون ضمن مناطق ستسمح بصلاة الجماعة على أن لا يتجاوز عدد المصلين 30 شخصا".
وأضاف: "يستثنى من هذا القرار 12 ولاية تطبق قوانينها الخاصة
وشدد الوزير على أنه "رغم تراجع حالات الإصابة اليومية، فإن المدارس والجامعات ستظل مغلقة حتى التاسع من يونيو المقبل".
وسجلت ماليزيا 6819 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس، إضافة إلى 112 حالة وفاة في عموم البلاد.
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