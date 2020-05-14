المؤسسة العامة للحبوب السعودية: روسيا أرسلت شحنة قمح ثانية إلى المملكة

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وذكرت المؤسسة العامة للحبوب السعودية، اليوم الخميس، أن روسيا أرسلت شحنة قمح ثانية إلى المملكة بعد وصول أولى شحناتها في وقت سابق من أيار.
وقالت المؤسسة، المشتري الحكومي للقمح في السعودية، إنه من المتوقع وصول الشحنة في الشهر الحالي، فيما تشير معطيات مواقع خاصة برصد الحركة البحرية أن السفينة تمر حاليا عبر البحر الأحمر.
وتعتبر روسيا أكبر مصدر للقمح في العالم، وتسعى منذ فترة طويلة لدخول السوق السعودية، وفي أغسطس الماضي مهدت الرياض الطريق أمام ذلك عبر تخفيف مواصفات الواردات في مؤشر على تحسن العلاقات الثنائية.
وكانت الشحنة الأولى البالغ حجمها 61300 طن من القمح الروسي أرسلت بحرا في نيسان 2020 ووصلت إلى المملكة قبل أسبوع تقريبا.
ونقلت وكالة “رويترز” عن مصدرين مطلعين أن حجم الشحنة الثانية 61700 طن، وهي غادرت روسيا في أوائل أيار.
وتم إرسال كلا الشحنتين من قبل شركة “غلينكور أغرو إم ز كا”، التي فازت قبل شهرين بعقد للتوريد من مناشئ خيارية.
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