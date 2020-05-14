احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك
ويعمل أزيفيدو، وهو برازيلي الجنسية، مديرا عاما للمنظمة منذ أيلول 2013، وبدأت فترة ولايته الثانية في أيلول 2017. ورفض متحدث باسم منظمة التجارة العالمية التعليق.
وتأسست منظمة التجارة العالمية في الأول من كانون الأول 1995 “لضمان تدفقات تجارية بشكل سلس، ويمكن التنبؤ به بقدر الإمكان”.
ويبلغ عدد أعضاء المنظمة 164 عضوا، يمثلون 98% من الواردات العالمية، ويتفاوض الاتحاد الأوروبي داخل المنظمة كتكتل واحد.
وقالت مصادر في جنيف سابقاً إن روبرتو أزيفيدو سيعلن تنحيه المبكر عن المنصب يوم الخميس قبل أكثر من عام من نهاية مدة توليه له، في خطوة مفاجئة تأتي في وقت أصيبت فيه آلية المنظمة لحل النزاعات بالشلل.
كانت هذه تفاصيل خبر المدير العام لمنظمة التجارة العالمية روبرتو أزيفيدو: سأترك منصبي في 31 آب المقبل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.