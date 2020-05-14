المدير العام لمنظمة التجارة العالمية روبرتو أزيفيدو: سأترك منصبي في 31 آب المقبل

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ويعمل أزيفيدو، وهو برازيلي الجنسية، مديرا عاما للمنظمة منذ أيلول 2013، وبدأت فترة ولايته الثانية في أيلول 2017. ورفض متحدث باسم منظمة التجارة العالمية التعليق.

وتأسست منظمة التجارة العالمية في الأول من كانون الأول 1995 “لضمان تدفقات تجارية بشكل سلس، ويمكن التنبؤ به بقدر الإمكان”.

ويبلغ عدد أعضاء المنظمة 164 عضوا، يمثلون 98% من الواردات العالمية، ويتفاوض الاتحاد الأوروبي داخل المنظمة كتكتل واحد.

وقالت مصادر في جنيف سابقاً إن روبرتو أزيفيدو سيعلن تنحيه المبكر عن المنصب يوم الخميس قبل أكثر من عام من نهاية مدة توليه له، في خطوة مفاجئة تأتي في وقت أصيبت فيه آلية المنظمة لحل النزاعات بالشلل.