الجزائر… 7 وفيات و189 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة

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وأعلنت وزارة الصحة الجزائرية اليوم الخميس، تسجيل 7 وفيات و189 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في الـ24 ساعة الأخيرة.
ويرتفع بذلك إجمالي الوفيات جراء الفيروس إلى 529 والإصابات إلى 6442.
وأكد المتحدث باسم لجنة رصد فيروس كورونا جمال فورار أن 100 شخص تماثلوا للشفاء، ليرتفع العدد الإجمالي للمتعافين إلى 3158.
وتشير الإحصائيات المسجلة إلى استقرار في عدد الوفيات والإصابات الجديدة مقارنة مع الأيام الماضية.
أعلنت الحكومة الجزائرية، الاثنين، أن البلاد بدأت إنتاج أجهزة للكشف السريع عن فيروس كورونا المستجد، تظهر نتائجها خلال 15 دقيقة، وبقدرة إنتاجية 200 ألف وحدة أسبوعيا.
وقال الوزير المنتدب المكلف بالصناعة الصيدلانية، لطفي بن باحمد، للتلفزيون الرسمي إن “مختبرا في العاصمة الجزائر يطور أجهزة الفحص، بالشراكة مع شركتين كندية وأردنية، دون أن يذكر اسمي الشركتين”.
وخصصت الجزائر 100 مليون دولار لاستيراد المعدات الطبية والمنتجات الدوائية لمواجهة الفيروس. كما تلقت تبرعات طبية من الصين خلال الأيام الماضية.
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