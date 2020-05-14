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وأعلن ترمب أنه “لا يرغب في التحدث في الوقت الحالي” إلى نظيره الصيني شي جينبينغ. وقال ترمب في لقاء على قناة “فوكس بزنس”، “لدي علاقة جيدة جدا معه لكن في الوقت الحالي لا أريد التحدث إليه”.
واعتبر الرئيس الأميركي أن موقف بكين في أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد “خيّب أمله”.
ولدى سؤاله عن التدابير الانتقامية التي قد يتخذها، تملص عن الإجابة، لكنه قال، “هناك الكثير من الأمور التي يمكن أن نقوم بها يمكننا قطع كل علاقة مع الصين”.
واتهم ترمب سابقاً الصين بإخفاء المعلومات المتعلقة بالفيروس، خاصة في بداية انتشاره، وأنها “لم تتحل بالشفافية”، مما أدى إلى تفاقم الأزمة وتفشيه على مستوى العالم.
كانت هذه تفاصيل خبر الرئيس الأميركي دونالد ترمب يهدد بقطع كافة العلاقات مع الصين… “لا أريد التحدث معه” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.