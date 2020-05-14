كتب هاني نصر العربي في الخميس 14 مايو 2020 06:32 مساءً - انت الان تقراء خبر مفاجأة.. كورونا يهاجم أعضاء حساسة بالجسم وينتقل عن طريق البراز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفاد باحثون، يوم الأربعاء، أن الفيروس التاجي الجديد (كورونا المتسجد) يمكن أن يصيب الأعضاء في جميع أنحاء الجسم، بما في ذلك الرئتين والقلب والكبد والدماغ والكلى والأمعاء، وفقا لما اوردته شبكة "سي إن إن".

يشير تقريران منفصلان إلى أن الفيروس يتجاوز الرئتين ويمكنه مهاجمة الأعضاء المختلفة - وهي نتائج يمكن أن تساعد في تفسير مجموعة واسعة من الأعراض التي تسببها عدوى Covid-19.

وقد تساعد النتائج في تفسير بعض الأعراض المحيرة التي تظهر في مرضى فيروس كورونا، وهي تشمل جلطات الدم التي تسبب السكتات الدماغية لدى الشباب والتي تسبب الصداع والفشل الكلوي.

يصنف Covid-19 على أنه فيروس تنفسي وينتقل عن طريق الجهاز التنفسي، ولكن يمكن أن يسبب في بعض الأحيان الإسهال وأعراض أخرى في الجهاز الهضمي، وقد وجد الباحثون أدلة على وجود الفيروس في براز المرضى.

في سياق منفصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء الخميس، عن خروج 140 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 2626 حالة.

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وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 3133 حالة، من ضمنهم الـ 2626 متعافيا.

وأضاف أنه تم تسجيل 398 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 15 حالة جديدة.

وقال متحدث الصحة، إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الخميس، هو 10829 حالة من ضمنهم 2626 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و571 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.