كتب هاني نصر العربي في الخميس 14 مايو 2020 06:32 مساءً - انت الان تقراء خبر إيطاليا تسجل 992 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سجلت إيطاليا، اليوم الخميس، 992 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 223 ألفا و 96 مصابا.

وتم تسجيل 262 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 31 ألفا و 368 وفاة.

ويذكر أن قال رئيس الوزراء الإيطالي جيسيبي كونتي، الأربعاء إن الحكومة وافقت بعد تأخر طويل على حزمة تحفيز حجمها 55 مليار يورو (59.6 مليار دولار) لمساعدة الشركات والأُسر على اجتياز أزمة فيروس كورونا. كان كونتي تعهد بالإجراءات الشهر الماضي، لكن خلافات متكررة داخل ائتلافه الآخذ بالتصدع فيما يتعلق بأوجه متعددة من الحزمة، التي تقع تفاصيلها في نحو 500 صفحة، أدت إلى تعطيلات.