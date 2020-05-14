كتب هاني نصر العربي في الخميس 14 مايو 2020 06:32 مساءً - انت الان تقراء خبر استشهاد شاب فلسطيني بعد إطلاق النار عليه في منطقة الخليل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، مساء الخميس، استشهاد شاب فلسطيني بعد إطلاق النار عليه من قبل جنود الجيش الإسرائيلي بزعم محاولته تنفيذ عملية دهس ضد مستوطنين.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، إن "الارتباط المدني الفلسطيني أبلغ وزارة الصحة باستشهاد مواطن (لم تعرف هويته بعد)، عقب إطلاق الاحتلال النار عليه، عند مدخل بلدة بيت عوا في الخليل".

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية، قد أكدت إطلاق النار على الشاب الفلسطيني ما أدى إلى إصابته بجروح خطيرة، قبل أن تعلن المصادر الطبية الفلسطينية استشهاده في وقت لاحق.

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ونشرت وسائل إعلام إسرائيلية، صورة للسيارة التي تم تنفيذ الهجوم بها، وبداخلها منفذ العملية وقد تعرض لإطلاق وابل من الرصاص قبل أن يفارق الحياة.

وقال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، إنه "وردت تقارير عن عملية دهس تخريبية بالقرب من بلدة نغوهوت في منطقة الخليل، وتم تحييد المنفذ".

وذكرت قناة "ريشت كان" الإسرائيلية، أن جندياً إسرائيلياً أصيب جراء عملية الدهس، وأن حالته ما بين متوسطة إلى خطيرة.