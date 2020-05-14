كتب هاني نصر العربي في الخميس 14 مايو 2020 06:32 مساءً - انت الان تقراء خبر ماليزيا تقرر إقامة صلاة عيد الفطر مع تراجع الإصابات بكورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت السلطات الماليزية، اليوم الخميس، رفع الحظر المفروض على صلاة الجماعة في المساجد اعتبارا من يوم غد الجمعة قبل عيد الفطر، في إطار تخفيف تدريجي لإجراءات الحد من انتشار فيروس كورونا.

وقال وزير الشؤون الدينية الماليزي ذو الكفل محمد البكري، إن "العاصمة كوالالمبور ستكون ضمن مناطق ستسمح بصلاة الجماعة على أن لا يتجاوز عدد المصلين 30 شخصا".

وأضاف: "يستثنى من هذا القرار 12 ولاية تطبق قوانينها الخاصة فيما يتعلق بالشؤون الدينية، لكن يمكنهم اتخاذ إجراءات مماثلة، إذا رغبوا في ذلك".

وشدد الوزير على أنه "رغم تراجع حالات الإصابة اليومية، فإن المدارس والجامعات ستظل مغلقة حتى التاسع من يونيو المقبل".

وسجلت ماليزيا 6819 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس، إضافة إلى 112 حالة وفاة في عموم البلاد.

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ويذكر أن أبلغ مسؤولو الصحة في ماليزيا، عن 70 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، اليوم الاثنين، ليصل العدد الإجمالي إلى 6726. كما أبلغت وزارة الصحة عن حالة وفاة جديدة، ليصل إجمالي الوفيات إلى 109، كما أوردت وكالة "رويترز".