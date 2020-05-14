عاجل.. 95 حالة إصابة جديدة بكورونا في 24 ساعة.. الحصيلة ترتفع إلى 6607

أعلنت وزارة الصحة، عصر اليوم الخميس، حصيلة جديدة لانتشار فيروس كورونا المستجد في البلاد، وقال محمد اليوبي، مدير مديرية الأوبئة في وزارة الصحة، في ندوته الصحفية اليوم، إنه تم تسجيل 95 حالة إصابة جديدة خلال 24 ساعة الأخيرة، لترتفع بذلك حصيلة المصابين بالفيروس في البلاد إلى 6607 حالة.
وسجلت نصف الحالات الجديدة بجهة الدار البيضاء سطات، وسجلت باقي الإصابات في جهات مراكش آسفي والشمال والرباط سلا القنيطرة وفاس مكناس.
وقال اليوبي، أن من بين الحالات الـ95 الجديدة، اكتشفت 81 منها ضمن عملية تتبع المخالطين، الذين وصل عددهم حتى اليوم، 37290 مخالطا.
وتم استبعاد 1957 حالة، ليصل مجموع الحالات المستبعدة 71315 حالة، منذ ظهور الوباء بالمغرب.
وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين، الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.
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