ابتداء من السبت…وزارة التربية الوطنية تعلن عن صرف المنح لـ380 ألف طالب

تستعد وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، لصرف منح التعليم العالي لما يقارب 380 ألف طالب.

وقالت الوزارة، في بلاغ لها أصدرته اليوم الخميس، أنها ستشرع في صرف الشطر الثالث من منح التعليم العالي، بمختلف المستويات الدراسية، ابتداء من بعد غد السبت.

وأوضحت الوزارة، أنه تم رصد غلاف مالي يصل إلى 800 مليون درهم، من أجل صرف منح ما يقارب 380 ألف طالب يتابعون دراستهم في مختلف الأسلاك الجامعية.

يشار إلى أن الإعلان عن بدأ صرف المنح الجامعي، يأتي بعد اتخاذ الوزارة لقرار عدم عودة طلبة المؤسسات الجامعية للدراسة الحضورية، بسبب جائحة كورونا، والاقتصار على الدروس عن بعد.