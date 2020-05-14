جثمان عراب الأغنية الأمازيغية إيدير يورى الثرى بعد 10 أيام من وفاته

بعد 10 أيام من وفاته، ووري جثمان الفنان الجزائري الراحل، إيدير، المتوفي يوم 2 ماي الحالي، أمس الأربعاء، في مقبرة “بير لا شيرز” في باريس.

واعتذرت عائلة الراحل، عبر صفحته الفايسبوكية، من محبيه على عدم قدرتهم على حضور مراسيم الدفن، بسبب إجراءات الوقاية من فيروس كورونا، موضحة أن الحضور اقتصر على بعض أفراد عائلته فقط.

وكشف أبناء إيدير، قبل يومين، أن الفنان الراحل أوصى بدفنه في فرنسا بالقرب من أولاده، وذلك كتعقيب على استنكار بعض النشطاء في الجزائر لقرار دفنه بعيدا عن مسقط رأسه القبائل.

ويعد الراحل إيدير من أعمدة الفن الجزائري، وسفير الأغنية الأمازيغية في جميع أنحاء العالم، اذ اكتسب شهرة واسعة خارج حدود بلده.

واستطاعت أغنية “افافا ينوفا” أشهر أغاني الراحل إيدير أن تحقق شهرة واسعة في العالم، ولا تزال حية، تتردد على ألسن محبيه إلى غاية يومنا هذا.