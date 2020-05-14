الجزائر تستدعي السفير الفرنسي بسبب صورة “تمس الوحدة الوطنية” – صورة

كشفت وسائل إعلام فرنسية، أن الجارة الشرقية الجزائر، أقدمت على استدعاء السفير الفرنسي، خلال الأيام الأخيرة، احتجاجا على صورة نشرتها قيادة الأركان الفرنسية على شبكات التواصل الاجتماعي، تتضمن علم الجزائر، والعلم الأمازيغي، وكأنهما كيانين منفصلين.

وقالت صحيفة “لوبينيون” الفرنسية، إن الخارجية الجزائرية استدعت السفير الفرنسي للاحتجاج، كما أن قيادة الأركان الفرنسية سارعت إلى محو الصورة، بعد الجدل الذي أحدثته، وسحبتها من حسابها الرسمي على “تويتر”.

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الصورة، التي أغضبت القيادة الجزائرية، تضمنت إشارة طريق تتضمن اسم الجزائر، وعلمها، والعلم الأمازيغي، واسم منطقة القبائل، وكأن الأمر يتعلق بكيانين مختلفين ما أثار ردود أفعال غاضبة.

وكانت صحيفة الشروق الجزائرية، قد علقت على الصورة، التي نشرتها قيادة الأركان الفرنسية، في نهاية شهر أبريل الماضي، وقالت إن الصورة “فيها الكثير من الحقد الموروث عن الاحتلال الفرنسي البغيض، والذي يجهر بمحاولات تفكيك الوحدة الوطنية، حيث عمدت إلى وضع سهم يشير إلى وجهته، يتضمن علم الجزائر، ورمزها الدولي، مرفوقا بالراية الأمازيغية، وكلمة تيزي وزو”.

واتهمت الصحيفة الجزائرية الأركان الفرنسية بتضمين الصورة إيحاءات بأن منطقة القبائل ليست جزءا من السيادة الجزائرية.