وزارة الفلاحة تتوقع تغطية الاحتياجات إلى دجنبر المقبل وتطمئن: تدابير نظافة صارمة

توقعت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أن يمكن الإنتاج من الزراعات الربيعية، والصيفية من تغطية الاحتياجات الاستهلاكية للفترة، ما بين يونيو ودجنبر المقبلين، مؤكدة أن كافة التدابير الصحية اللازمة متخذة في سلاسل القيمة الفلاحية.

وأكدت الوزارة، في بلاغ لها، اليوم الخميس، أن توزيع الزراعات الربيعية يسير بشكل طبيعي، إذ بلغت الانجازات حتى الآن 105 في المائة من البرنامج المحدد، مع تجاوز المساحات المبرمجة فيما يخص بعض الزراعات، كالبطاطس (112 في المائة)، والطماطم 127 في المائة)، والبصل (106 في المائة)، والقرع، والقرع الصيفي (147 في المائة، والفاصوليا الخضراء (209 في المائة).

وأضاف البلاغ ذاته أن إنجازات الزراعات الأخرى تتجاوز الإنجازات 90 في المائة من المساحة المبرمجة، مشيرة إلى أنه سيتم، بالإضافة إلى ذلك، تنفيذ برنامج توزيع الزراعات المحدد فيما يخص أهم الخضراوات لموسم الصيف (19000 هكتار) اعتبارا من شهر يونيو المقبل.

وذكرت الوزارة أنه، منذ بداية الأزمة، اتخذت إجراءات صارمة فيما يخص النظافة والصحة من قبل الوزارة، وجميع الفاعلين، والجهات المعنية على طول سلسلة القيمة الفلاحية، من الضيعات، وأسواق الجملة للفواكه، والخضر، والأسماك، والمجازر، ووحدات التثمين، ووحدات التصدير.

وأبرزت الوزارة ذاتها أنها تعمل، منذ انطلاق الأزمة، في سياق حالة الطوارئ الصحية المعلنة في البلاد لمكافحة كوفيد-19، على المراقبة المنتظمة والدقيقة لحالة الإنتاج، وتموين السوق الوطني من المنتجات الفلاحية الغذائية، وأن الإنتاج الفلاحي يستمر بشكل عاد، ولم يعرف اضطرابات، ما يسمح بتموين السوق بشكل مستمر، وبكميات كافية.