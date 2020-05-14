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الإعلان عن 15 إصابة جديدة بفيروس كورونا في أربع محافظات يمنية

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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الخميس 14 مايو 2020

أعلنت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة وباء كورونا باليمن، اليوم الخميس، مستجدات الحالة الوبائية لفيروس كورونا خلال الساعات الأخيرة.

 

وأفادت اللجنة في تغريدة لها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، بتسجيل (15) حالة جديدة مؤكدة في أربع محافظات.

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وأضافت أن الإصابات توزعت على (3) حالات هي الأولى في محافظة الضالع، (7) محافظة عدن، (4) محافظة لحج، (1)محافظة حضرموت".

 

وأضافت "بهذا يرتفع عدد الحالات المؤكدة إلى(85) حالة بينها (12) حالة وفاة، وحالة تعافي واحدة"

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