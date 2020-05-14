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شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الأمريكي يروج لاختبار «كورونا» يظهر نتائج خاطئة! والان مع التفاصيل
الخميس 14 مايو 2020
أظهرت دراسة أجراها باحثون في معهد «نيو لانغون هلث» في جامعة نيويورك بأن اختباراً سريعاً لفيروس «كورونا» المستجد يروّج له الرئيس دونالد ترامب ويستخدم لفحص مسؤولي البيت الأبيض، أعطت نتائج سلبية خاطئة في نصف الحالات تقريباً.
وجرت مقارنة الاختبار الذي صنعته مختبرات «أبوت» ويظهر نتائج إيجابية في خمس دقائق وسلبية في 13 دقيقة، بالأجهزة التي تحتاج إلى 45 دقيقة لتعطي النتيجة.
ووجد الباحثون أن اختبار «أبوت» أظهر نتائج سلبية خاطئة في حوالى ثلث الحالات التي نقلت فيها العينة المأخوذة باستخدام مسحة أنفية في محلول سائل، و48 في المئة عندما بقيت جافة، وهي الطريقة التي أوصت بها الشركة.
واعترضت المختبرات على نتائج الدراسة التي لم يراجعها بعد باحثون مستقلون، وقالت إنه ليس واضحاً أن العينات أخذت بشكل صحيح.
وأوضح الناطق باسم الشركة سكوت ستوفيل «وزّعت أبوت أكثر من 1,8 مليون اختبار وكانت نسبة النتائج السلبية الخاطئة المبلغ عنها للشركة تبلغ 0,02 في المئة».
وأضاف أن دراسة أخرى من جامعة ديترويت وجدت أن الاختبار دقيق بـ 98 في المئة.
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