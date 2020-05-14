شكرا لقرائتكم خبر عن الإصابات تتراجع .. ماليزيا تسمح بإقامة صلاة عيد الفطر والان نبدء بالتفاصيل

قالت الحكومة الماليزية إنها سترفع حظرا مفروضا على صلاة الجماعة في المساجد اعتبارا من غد الجمعة قبل عيد الفطر في إطار تخفيف تدريجي لإجراءات الإغلاق العام التي تهدف للحد من انتشار فيروس كورونا

يأتي هذا بعد إعادة فتح العديد من الأنشطة التجارية في ماليزيا التي سجلت 6819 حالة إصابة و112 وفاة بفيروس كورونا. ويسبق قرار الحكومة عيد الفطر الذي يوافق 24 مايو هذا العام.

وقال ذو الكفل محمد البكري وزير الشؤون الدينية إن العاصمة كوالالمبور ستكون ضمن مناطق ستسمح بصلاة الجماعة على ألا يتجاوز عدد المصلين 30 شخصا.

ويستثنى من هذا القرار 12 ولاية تطبق قوانينها الخاصة فيما يتعلق بالشؤون الدينية لكن الوزير صرح بأنه يمكنهم اتخاذ إجراءات مماثلة إذا رغبوا في ذلك.