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فرنسا تدعم السياحة بـ 18 مليار يورو

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أعلنت الحكومة الفرنسية اليوم الخميس عن تقديم قروضا وأموالا تقدر بأكثر من 18 مليار يورو ( 4ر19 مليار دولار) لمساعدة قطاع السياحة في ظل أزمة فيروس . وقال رئيس الوزراء الفرنسي إدوارد فيليب في مؤتمر صحفي بعد لقاء الوزراء إن هناك "غموضا" بشأن عطلات الصيف" في ظل "كل ما لا نعرفه بشأن تطور الفيورس".

وأضاف "نحن نعمل على أساس افتراض منطقي، وهو أن المواطنين سوف يتمكنوا من قضاء عطلات داخل فرنسا خلال شهري يوليو وأغسطس المقبلين". وأوضح أن القطاع السياحي وافق على أنه سوف يتم إعادة قيمة أي حجوزات جديدة لعطلات الصيف في حال اضطر فيروس كورونا المواطنين للإلغاء خططهم للسفر.

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