شكرا لقرائتكم خبر عن فرنسا تدعم السياحة بـ 18 مليار يورو والان نبدء بالتفاصيل
وأضاف "نحن نعمل على أساس افتراض منطقي، وهو أن المواطنين سوف يتمكنوا من قضاء عطلات داخل فرنسا خلال شهري يوليو وأغسطس المقبلين". وأوضح أن القطاع السياحي وافق على أنه سوف يتم إعادة قيمة أي حجوزات جديدة لعطلات الصيف في حال اضطر فيروس كورونا المواطنين للإلغاء خططهم للسفر.
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