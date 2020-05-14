شكرا لقرائتكم خبر عن حشود رغم العزل .. مطار جاكرتا يخالف التباعد الاجتماعي والان نبدء بالتفاصيل

احتشد آلاف المسافرين دون مراعاة لوجود مسافات فاصلة بينهم في مطار بالعاصمة الإندونيسية جاكرتا اليوم الخميس متجاهلين قواعد التباعد الاجتماعي، وذلك على الرغم من إجراءات العزل العام الرسمية المقرر أن تظل سارية حتى بداية يونيو.

وأظهرت صور على مواقع التواصل الاجتماعي اصطفاف المسافرين لدخول المطار واحتشادهم داخل الصالة، وذلك بعد أيام من إعلان الحكومة أن بإمكان عدة شركات طيران استئناف نشاطها تحت شروط.

وقالت مؤسسة أنكاسا بورا الحكومية التي تشغل المطار في بيان إن الصفوف تراجعت بعد الظهيرة وإن جهودا جارية لضمان التباعد ووجود مسافات. ورغم قيود التباعد الاجتماعي وحظر عودة ملايين الإندونيسيين إلى بلداتهم وقراهم في نهاية شهر رمضان، أعلنت الحكومة الأسبوع الماضي أن بإمكان العمالة الوافدة والعاملين في قطاعات معينة السفر جوا.