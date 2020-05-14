شكرا لقرائتكم خبر عن الظلام يخيم على ليبيا لأكثر من 10 ساعات يومياً والان نبدء بالتفاصيل
وقال المكتب الإعلامي للشركة في بيان له اليوم: إن الشركة تواجه صعوبة في نقل الطاقة الكهربائية من محطات التوليد إلى مراكز الأحمال نظرًا لإصابة أغلب دوائر نقل الطاقة الرئيسية في جنوب طرابلس.
وتواجه ليبيا منذ 2014 مشكلة مستعصية عبر أربع حكومات ليبية وهي انقطاع الكهرباء دون إيجاد حلول لها، وتزيد كل عام المعاناة عن العام الذي قبله، وحسب جهاز المحاسبة الليبية فقد تم صرف 4.8 مليارات دولار دون إيجاد أي حلول لهذه المشكلة، متهمة الشركة العامة للكهرباء ومديريها السابقين بالفساد حسب ما ذكر تقرير المحاسبة السنوي .
كانت هذه تفاصيل خبر الظلام يخيم على ليبيا لأكثر من 10 ساعات يومياً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.