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الظلام يخيم على ليبيا لأكثر من 10 ساعات يومياً

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استمرارا لمعاناة المواطن الليبيي طوال ست سنوات عادت مشكلة الكهرباء للانقطاع عن المدن الليبية وخاصة الغرب والعاصمة بما يزيد يوميا عن 10 ساعات، في ظل ارتفاع درجات الحرارة على معظم مناطق ليبيا التى وصلت إلى 48 درجة مئوية، فيما عللت الشركة العامة للكهرباء انقطاع التيار لساعات طوال بفقد أكثر من 350 ميجاوات نتيجة لفصل خطوط النقل الرئيسية التي تربط محطة الجبل الغربي بالمنطقة الغربية.

وقال المكتب الإعلامي للشركة في بيان له اليوم: إن الشركة تواجه صعوبة في نقل الطاقة الكهربائية من محطات التوليد إلى مراكز الأحمال نظرًا لإصابة أغلب دوائر نقل الطاقة الرئيسية في جنوب طرابلس.

وتواجه ليبيا منذ 2014 مشكلة مستعصية عبر أربع حكومات ليبية وهي انقطاع الكهرباء دون إيجاد حلول لها، وتزيد كل عام المعاناة عن العام الذي قبله، وحسب جهاز المحاسبة الليبية فقد تم صرف 4.8 مليارات دولار دون إيجاد أي حلول لهذه المشكلة، متهمة الشركة العامة للكهرباء ومديريها السابقين بالفساد حسب ما ذكر تقرير المحاسبة السنوي .

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