شكرا لقرائتكم خبر عن المفوضية الأوروبية: لقاح كورونا يجب أن يتاح للجميع والان نبدء بالتفاصيل

قالت المفوضية الأوروبية أنه يجب أن يكون الحصول على أي لقاح ضد فيروس كورونا (كوفيد19-) "عادلا وعالميا" بعدما أشارت عملاق الأدوية الفرنسية "سانوفي" إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية يمكن أن يكون لها الأولوية في العلاج .

وقال الناطق باسم المفوضية ستيفان دي كيرسماكر: "التضامن والتنسيق الوثيق هو الاستجابة الأكثر فاعلية والأكثر ضمانا.. لكوفيد19-".

وأضاف: "لقاح كوفيد19- يجب أن يكون سلعة عامة عالمية ويجب أن يكون الحصول عليه عادلا وعالميا".

وتابع دي كيرسماكر أنه بمجرد الانتهاء من لقاح، سوف تعمل المفوضية على ضمان الموافقة عليه بأسرع وقت ممكن. وقال: "ثم يجب أن نضمن توافره ودراسة الدعم العام لزيادة الإنتاج في أوروبا"