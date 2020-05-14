لقطة مثيرة للجدل.. جثة 'تلوح' بيدها لحظة دفنها

أظهرت لقطات تقشعر لها الأبدان من جنازة في إندونيسيا جثة بدت وكأنها تلوح بيدها من النعش إلى المُعزين، ما أثار مخاوف من أن الشخص دفن عن طريق الخطأ وهو ما يزال على قيد الحياة.
وتظهر اللقطات ما يبدو وكأنه يد تتحرك خلف زجاج التابوت بينما يقرأ الكاهن الصلوات أثناء عملية الدفن.
ووفقا للتقارير، لم يلاحظ أحد الحادث المزعوم في ذلك الوقت، لكن آخرين أشاروا إليه عندما تمت مشاركة المقطع على وسائل التواصل الاجتماعي.
وورد أن أحد الأشخاص كتب: "نعم، لوح بيده، ربما كان لا يزال على قيد الحياة ويحاول حفر طريقه للخروج".
ونفى الخبراء النظرية القائلة بأن الجثة ما زالت تتحرك، قائلين إن التيبس الموتي (أحد العلامات المعروفة للوفاة وتحدث بسبب تغيرات كيميائية تحصل بعد الوفاة للعضلات) هو السبب.
وقال الباحثون من جامعة سنترال كوينزلاند في أستراليا، إن الحالة التي يتيبس فيها الجسم خلال المراحل المتأخرة من التحلل يمكن أن تتسبب في تحرك الجثة.
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