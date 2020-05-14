الصحة تسجل 111 إصابة جديدة بفيروس كورونا وشفاء 62 مصاباً في العراق

أعلنت وزارة الصحة والبيئة، الخميس،عن الموقف الوبائي اليومي لفيروس كورونا المستجد في العراق، مشيرة الى تسجيل 111 اصابة جديدة بالفيروس و62 حالة شفاء.
وقالت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "تم فحص (٣٩٣٣) نموذجا في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق (١٤٠٥٧٣)".
وأوضحت الوزارة، أن "مختبراتها سجلت لهذا اليوم (١١١) إصابة في العراق موزعة كالتالي: (بغداد/ الرصافة: ٥٧، بغداد/ الكرخ: ٧، مدينة الطب: ٦، البصرة: ٣٣، واسط: ١، ميسان: ٥، نينوى: ١، السليمانية: ١، فيما بلغت حالات الشفاء ٦٢ حالة وكما يلي:(بغداد/ الرصافة: ١٥، بغداد / الكرخ: ١٠، مدينة الطب: ٨، البصرة: ١٤، كربلاء: ٤، كركوك: ٣، المثنى: ٦، ذي قار: ٢، لافتة الى "عدم وجود اياة حالة وفاة".
وأوضحت الوزارة، أن "مختبراتها سجلت لهذا اليوم (١١١) إصابة في العراق موزعة كالتالي: (بغداد/ الرصافة: ٥٧، بغداد/ الكرخ: ٧، مدينة الطب: ٦، البصرة: ٣٣، واسط: ١، ميسان: ٥، نينوى: ١، السليمانية: ١، فيما بلغت حالات الشفاء ٦٢ حالة وكما يلي:(بغداد/ الرصافة: ١٥، بغداد / الكرخ: ١٠، مدينة الطب: ٨، البصرة: ١٤، كربلاء: ٤، كركوك: ٣، المثنى: ٦، ذي قار: ٢، لافتة الى "عدم وجود اياة حالة وفاة".
وأكدت الوزارة أن "مجموع الإصابات بلغ ٣١٤٣، فيما بلغ مجموع الوفيات ١١٥ حالة، ومجموع حالات الشفاء بلغ ٢٠٢٨، والراقدين الكلي ١٠٠٠".
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