تسجيل خمس إصابات جديدة بفيروس كورونا في ميسان

اعلنت دائرة صحة ميسان، الخميس، عن تسجيل خمس إصابات جديدة بفيروس كورونا.
وقالت صحة ميسان في بيان مقتضب إنه "تم تسجيل خمس إصابات جديدة بفيروس كورونا، اليوم الخميس، في محافظة ميسان"، من دون ذكر المزيد من التفاصيل.
وتشهد بغداد والمحافظات حظراً جزئياً للتجوال منذ 17 آذار الماضي ضمن إجراءات الحكومة في مواجهة فايروس كورونا.
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