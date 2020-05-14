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تسجيل خمس إصابات جديدة بفيروس كورونا في ميسان

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اعلنت دائرة صحة ميسان، الخميس، عن تسجيل خمس إصابات جديدة بفيروس .

وقالت صحة ميسان في بيان مقتضب إنه "تم تسجيل خمس إصابات جديدة بفيروس كورونا، اليوم الخميس، في محافظة ميسان"، من دون ذكر المزيد من التفاصيل.

 

وتشهد بغداد والمحافظات حظراً جزئياً للتجوال منذ 17 آذار الماضي ضمن إجراءات الحكومة في مواجهة فايروس كورونا.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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