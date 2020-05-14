نادٍ تركي يُعلن تسجيل 8 حالات جديدة مُصابة بفيروس كورونا

وخضع جميع اللاعبين والأجهزة الفنية والعاملين في النادي التركي حسبما ذكر البيان للاختبارات الطبية الشاملة للتأكد من سلامتهم قبل استئناف النشاط خلال شهر حزيران المقبل.

وظهرت 8 حالات جديدة مصُابة بالفيروس، بعدما أعلن بشكتاش قبل أيام عن إصابة لاعب ضمن صفوف الفريق الأول لكرة القدم دون الإفصاح عن اسمه.



ولكن من ضمن الحالات الإيجابية الجديدة كان رئيس بشكتاش، أحمد نور شيبي، الذي أكد البيان على أنه سيدخل حجرًا صحيًا لمدة 14 يومًا من أجل متابعة حالته حتى شفاءه.

الجدير بالذكر أن بشكتاش يلعب ضمن صفوفه لاعب منتخب مصر الأول، محمد النني، ولكن وكيله أكد قبل أيام أنه ليس المُصاب بفيروس كورونا.