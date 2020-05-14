نادٍ تركي يُعلن تسجيل 8 حالات جديدة مُصابة بفيروس كورونا

2020-05-14 | 17:07
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أصدر نادي بشكتاش المنافس في بطولة الدوري التركي بيانًا رسميًا خلال الساعات القليلة الماضية يُعلن من خلاله إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، كوفيد 19.
وظهرت 8 حالات جديدة مصُابة بالفيروس، بعدما أعلن بشكتاش قبل أيام عن إصابة لاعب ضمن صفوف الفريق الأول لكرة القدم دون الإفصاح عن اسمه.
ولكن من ضمن الحالات الإيجابية الجديدة كان رئيس بشكتاش، أحمد نور شيبي، الذي أكد البيان على أنه سيدخل حجرًا صحيًا لمدة 14 يومًا من أجل متابعة حالته حتى شفاءه.
الجدير بالذكر أن بشكتاش يلعب ضمن صفوفه لاعب منتخب مصر الأول، محمد النني، ولكن وكيله أكد قبل أيام أنه ليس المُصاب بفيروس كورونا.
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