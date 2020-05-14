الاحد المقبل.. اجتماع في البرلمان لبحث تمويل شراء مستلزمات مواجهة كورونا

اعلنت النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي، الخميس، عن عقد اجتماع الأحد المقبل لبحث تمويل شراء المستلزمات الصحية بش مواجهة كورونا ونقلت وكالة الانباء العراقية عن الكعبي قوله، "سيعقد اجتماعاً الأحد المقبل بحضور وزيري الصحة والمالية لبحث تمويل شراء المستلزمات الصحية لمواجهة كورونا". وتصاعدت وتيرة الاصابات بفيروس كورونا خلال الايام الماضية، ما دعا خلية الازمة الى زيادة ساعات حظر التجوال واعلانه كاملا في عيد الفطر.

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