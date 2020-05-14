القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - عبر الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير عن ضيقه من القيود التي فرضها فيروس كورونا بطريقه ضاحكة، بقوله "أأمل الذهاب إلى الحلاق".
ويعاني الرئيس الألماني في عمله اليومي من القيود التي فرضت على الجميع في الوقت الراهن بسبب أزمة كورونا، بحسب وكالة الألمانية.
وقال شتاينماير الخميس في برلين: "العمل من المنزل هو طريق يتبع لوقت قصير لنتخلص به من الموقف الراهن، إلا أنني أشعر أيضا بأنه ليس الحل السعيد إن طال الوقت معه".
وأوضح شتاينماير أن التواصل مع ممثلي الدول الأخرى عبر الهاتف قائم بالفعل، مستدركا بالقول: "إلا أن هناك الكثير من الأمور لا تتضح إلا من خلال الحديث المباشر، ويتطلب الاقتراب الشخصي".
وقال شتاينماير إنه بخير هو وزوجته.
وحول سؤال لأحد الصحفيين إن كان الرئيس ذهب إلى الحلاق، أجاب ضاحكا: "أأمل ذلك، كما ترون".
يشار إلى أن العمل من المنزل كان من بين الاجراءات الاحترازية في ألمانيا للحد من تفشي فيروس كورونا.
وسجلت المانيا أكثر من 172 ألف حالة إصابة بكورونا وأكثر من 7700 وفاة.
كانت هذه تفاصيل خبر الرئيس الألماني عن قيود كورونا: أتمنى الذهاب للحلاق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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