قتيلان وعدة جرحى في انفجار بـ"رأس العين" السورية

قتل شخصان وجرح عدة أشخاص آخرين في انفجار، بقرية شلاح السورية الواقعة بجنوب مدينة رأس العين السورية، الخاضعة لسيطرة القوات التركية والفصائل الموالية لها.



وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان، في بيان، إن "الانفجار نجم عن دراجة نارية مفخخة بتلك القرية، ما أدى إلى مقتل شخصين وجرح العديد من الأشخاص".

وكان المرصد السوري وثق في العاشر من شهر مايو/أيار الجاري، انفجارا ضرب بلدة تل حلف الخاضعة لسيطرة القوات التركية والفصائل الموالية لها بريف رأس العين الغربي.

وأوضح أن "الانفجار ناجم عن عبوة ناسفة انفجرت بسيارة مركونة في البلدة، ما أدى لأضرار مادية، دون معلومات عن خسائر بشرية".

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وكانت القوات التركية شنت في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، هجوما عسكريا على شمالي سوريا تلته بآخر في مارس/آذار 2019، وسبقهما اثنان على مدار الأعوام الثلاثة الماضية.





وأثار الهجومان الأخيران انتقادات ومخاوف دولية من أن يتسبب الاعتداء في إعادة إحياء تنظيم داعش الإرهابي الذي دُحر مطلع العام الجاري على يد قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من التحالف الدولي.

واستعانت تركيا بفصائل إرهابية مسلحة موالية لها لاجتياح الشمال السوري مقابل تسهيل عمليات خطف واعتقال وسرقات وسلب ونهب بحق مَن تبقى من أهالي عفرين في مناطقهم شمال غرب مدينة حلب.