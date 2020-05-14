الكاظمي يدعو لاستقلالية جهاز مكافحة الإرهاب بالعراق

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - دعا رئيس الوزراء العراقي القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، الخميس، إلى استقلالية جهاز مكافحة الإرهاب وإبعاده عن التدخل السياسي.



وشدد الكاظمي، خلال زيارة إلى مقر جهاز مكافحة الإرهاب واجتماعه بقياداته، على أهمية الحفاظ على استقلالية هذه المؤسسة الوطنية وتعزيز قوتها ودورها في حماية الدولة وضرورة إبعاد الجهاز عن التدخل السياسي.

وحث على "ضرورة التصدي لبقايا داعش بكل قوة وإحباط محاولاته"، مشيدا بـ "جهود وتضحيات الجهاز وتصديه البطولي للارهاب وعصابة التنظيم والمساهمة بالنصر إلى جانب القوات المسلحة والأجهزة الأمنية".

وتوعد القائد الجديد لجهاز مكافحة الإرهاب في العراق، عبدالوهاب الساعدي، بملاحقة عناصر تنظيم داعش الإرهابي في المناطق التي ينشط بها بالتعاون مع قوات التحالف الدولي.

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وكان الكاظمي قد اجتمع أمس مع القيادات العسكرية خلال زيارته إلى مقر وزارة الدفاع.

وتخطط الحكومة العراقية الجديدة، لرفع القدرات التسليحية للقوات العسكرية بأسلحة ومعدات متطورة وبناء منظومة أمنية متكاملة للقضاء على الإرهاب.

وتعد وزارة الدفاع العراقية أول وزارة يزورها رئيس الحكومة القائد العام للقوات المسلحة، بعد تسلمه المنصب واجتماعه بكبار القيادات العسكرية في مقره.