ترامب يلوح بإمكانية قطع العلاقات مع الصين

الخليج 365الخميس 2020/5/14 06:04 م بتوقيت أبوظبي
وأكد ترامب رفضه التحدث مع نظيره الصيني شي جين بينج في الوقت الراهن، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.
وكان الرئيس الأمريكي قال اليوم في تصريحات سابقة إن أمله خاب كثيرا في الصين لإخفاقها في احتواء انتشار فيروس كورونا المستجد، مضيفا أن الوباء العالمي يلقي بظلاله على اتفاق التجارة بين البلدين.
وظهر الفيروس أولا في مدينة ووهان الصينية في ديسمبر/كانون الأول وكان ينتشر في هدوء بينما وقعت واشنطن وبكين على المرحلة الأولى من اتفاق تجاري أشاد به ترامب بوصفه إنجازا كبيرا.
وقال ترامب في مقابلة مع شبكة فوكس بيزنس: "خاب أملي كثيرا في الصين، كان يجب ألا يسمحوا لهذا بالحدوث. أبرم اتفاق تجارة عظيما والآن أقول إن شعوري حياله لم يعد كما كان. بالكاد كان الحبر قد جف ثم جاءت الجائحة".
وتعهدت بكين بموجب اتفاق المرحلة الأولى الموقع في يناير/كانون الثاني بشراء سلع وخدمات أمريكية إضافية بقيمة 200 مليار دولار على مدار عامين بينما وافقت واشنطن على إلغاء مرحلي لرسوم فرضتها على السلع الصينية.
كانت موسكو قد دخلت على خط الأزمة بين واشنطن وبكين؛ حيث صرح نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف، الخميس، بأن بلاده تعتبر الاتهامات الأمريكية للصين حول نشر فيروس كورونا لا أساس لها.
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