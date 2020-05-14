الأردن يسجل 4 إصابات جديدة بفيروس كورونا المزيد

الخليج 365الخميس 2020/5/14 07:14 م بتوقيت أبوظبي
أعلن وزير الصحة الأردني الدكتور سعد جابر تسجيل 4 إصابات جديدة بفيروس كورونا في الأردن الخميس، ليرتفع المجموع الكلي للإصابات إلى 586.
وقال جابر إن حالتين من الإصابات كانت لمخالطي "سائق الخناصري" ليصبح العدد الإجمالي من الحالات المخالطة له 70 شخصاً.
وكانت حالة من الاستياء العام سيطرت على نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن، الأسبوع الماضي، بعد تسجيل عشرات الإصابات إثر إصابة سائق مصاب في منطقة الخناصري بمحافظة المفرق عقب وليمة أقامها السائق ودعا إليها عدد من الأشخاص، بعد أن سجل الأردن "صفر إصابات" لمدة 8 أيام متواصلة.
ومن بين الحالات المسجلة اليوم في الأردن حالة لطالب قادم من الخارج في فنادق البحر الميت ليرتفع عدد الإصابات بين صفوف العائدين من الخارج الى 11 شخصاً، إضافة لسائق شاحنة يحمل جنسية عربية.
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