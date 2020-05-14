253 إصابة جديدة بكورونا في البحرين.. وتعافي 15 المزيد

أعلنت وزارة الصحة البحرينية، إنها سجلت 253 إصابة جديدة بفيروس كورونا، منها 215 حالة لعمالة وافدة، و29 لمخالطين و9 حالات قادمة من الخارج، ليصل عدد المصابين القائمين إلى 3839 حالة.

وأكدت الوزارة شفاء 15 حالة جديدة من فيروس كورونا وإخراجهم من مركز العزل والعلاج، ليصل عدد المتعافين إلى 2220.