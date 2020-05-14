صحيفة: الإمارات قدمت خلال أزمة كورونا للعالم مثالا رائدا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 14 مايو 2020

أبو ظبي - الخليج 365

كتبت صحيفة خليجية، تحت عنوان " العالم الجديد" .. لا يشك أحد في أن تحدي فيروس "كورونا" بقدر ما كان كبيرا على دول العالم، لكنه في الوقت نفسه دفع للاقتناع بأن هناك عالما جديدا بقوانين وقواعد جديدة ولن يتمكن من مجاراة الزمن أو مواجهة التحديات بقوة من يمكن أن يفكر بالإبقاء على نفس النهج الذي كان متبعا قبل الجائحة الوبائية .. وكما اهتزت دول وتعبت أمم وعانت شعوب لعدم الاستعداد الواجب خلال السنوات السابقة، حيث تبين في عدد كبير منها أنها لم تستثمر كما يجب بالكوادر البشرية أو أهملت العناية اللازمة بالبنية التحتية، فإن الرهان على أن الزمن يمكن أن يعود إلى الخلف سوف يؤدي في الكثير من محطاته إلى هزات أقوى تحمل ويلات أكبر .. وهذا لا علاقة له مطلقا بالحياة الطبيعية التي يطمح لها الجميع " .



وقالت صحيفة" الوطن"الإماراتية الصادرة اليوم الخميس تابعها "الخليج 365 " بحمد الله بينت دولة الإمارات بقيادتها الرشيدة علو شأنها وأظهرت الكثير من القوة اللازمة في مواجهة "كوفيد 19 "، وجنت ثمار الاستثمار بالعنصر البشري وتعزيز القطاعات الرئيسية والبناء فيها، وعندما حانت المواجهة وظهر هذا الوباء فجأة ودون موعد كانت الدولة أهلا للتحدي والقدرة على الانتصار في المعركة وتحصين الأمن الصحي لمجتمعها ودعم عشرات الدول لتحقيق نتائج مماثلة، فالأساس القوي يواجه المخاطر وتتحطم على ما يبنى عليه كل الموجات الطارئة مهما كانت " .

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وأضافت " أن الإمارات قد قدمت خلال الأزمة للعالم مثالا رائدا على سلامة التوجه وقوة النهج المتبع في البناء بجميع المجالات، وبإذن الله وكما تؤكد قيادتنا فإننا نقترب من تجاوز المرحلة ونحن أقوى وأشد تمكنا وخبرة وقدرة.

وتابعت الزمن المتسارع يفرض تحديات كبرى ومتغيرات تستوجب المرونة في التعامل معها، والقدرة على التكيف وامتلاك الأدوات اللازمة لمواكبتها والتغلب عليها وتحويل كل تحد إلى فرصة، وفي دولة الإمارات فإن الاستعداد للمستقبل لا يمكن أن يترك للصدف.. ودائما هناك استشراف وسبر للقادم لمعرفة المتطلبات وتأمينها وبالتالي الاستعداد كما يجب، ومن هنا فإن الاجتماعات الحكومية عقدت لبحث ما بعد "كوفيد 19 "، ووضعت التصورات وآلية تأمين احتياجات العالم الجديد الذي نستعد له مبكرا، وبالتالي فإن كل ما تتطلبه المرحلة سيتم تأمينه، ومن هنا أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" العزم على جعل الحكومة أكثر مرونة ورشاقة بهدف مواكبة الاستراتيجية الوطنية للمرحلة المقبلة بالقول: "سنراجع هيكل الحكومة وحجمها.. قد ندمج وزارات.. ونغير هيئات.. وسنجري تغييرات.. نحتاج حكومة أكثر رشاقة ومرونة وسرعة لتواكب أولويات وطنية جديدة ومختلفة.. مخطئ من يظن أن العالم بعد كوفيد 19 كالعالم قبله".

وقالت "الوطن" في ختام افتتاحيتها إنه في وطننا حيث الريادة هدف أسمى، كان الإيمان دائما أن البناء الشامخ يقوم على جميع أركانه، وبالتالي كانت العناية بجميع القطاعات والرعاية اللازمة لها عبر الاهتمام غير المحدود من القيادة الرشيدة، وخلال الأزمة الحالية فإن الدول التي أهملت أو لم تنتبه لترابط جميع القطاعات الضرورية كالصحة والتعليم والغذاء وغيرها تعرضت لهزة قوية وارتبكت قبل أن تتماسك لاستيعاب الصدمة، في حين أن الدول التي جعلت قوتها الراسخة تقوم على مؤسسات قوية وقطاعات تكمل بعضها نجحت في كسب التحدي وتتجه لترمي حقبة "كورونا" خلفها لمواصلة مسيرتها، وفي دولة الإمارات فإن تعاملا حضاريا متكاملا عبر جهود مخلصة كان كفيلا بأن يجسد القدرة الهائلة والعبقرية في التعامل لتحقيق النتائج المأمولة.. وسننتصر ونواصل