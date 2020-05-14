شكرا لقرائتكم غريفثس: وقف النار في اليمن جزء من اتفاق أشمل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قال المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفثس، اليوم الخميس، إن الأمم المتحدة قدمت خريطة طريق واقعية للأطراف اليمنية، مضيفا أن وقف إطلاق النار في اليمن جزء من اتفاق أكثر شمولية.

وقدم المبعوث الأممي الشكر للتحالف بقيادة السعودية على تمديد وقف النار في اليمن، مشيرا إلى أن الحكومة والحوثيين أظهروا نية للتعاون مع المقترحات الأممية.

وأكد غريفثس أن الحكومة اليمنية تعاملت بإيجابية مع مقترحات الحلول، معربا عن قلقه من الوضع في جنوب اليمن.

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ودعا المجلس الانتقالي إلى تنفيذ اتفاق الرياض في اليمن، مشددا على ضرورة التوصل إلى اتفاق في اليمن يفضي إلى حكومة منتخبة.

وفي سياق دعم الشعب اليمني، كانت المملكة العربية السعودية، أعلنتْ عن تنظيم مؤتمر للمانحين لليمن 2020، مطلع شهر يونيو المقبل. ودعت الدول المانحة إلى المبادرة ودعم الجهود الرامية لنجاح هذا "المؤتمر الإنساني الكبير".

وقالت وكالة الأنباء السعودية "واس" إن "دعوة المملكة لعقد المؤتمر في 2 يونيو المقبل تأتي امتداداً لمساهمتها الإنسانية والتنموية عالمياً وفي اليمن على وجه الخصوص".

وكان آخر مؤتمرات تمويل خطة الاستجابة الإنسانية لليمن عقد السنة الماضية 2019 في جنيف وحضره رئيس الوزراء اليمني معين عبدالملك، وقدمت خلاله الحكومة قائمة احتياجات بسقف تمويلي يبلغ 4.2 مليار دولار وحصلت على مبلغ 3.52 مليار دولار.