سفينة شحن تابعة للنقل البحري الإيراني تتعرض لحادث بمضيق سنغافورة‎

أعلنت شركة النقل البحري الإيرانية عن تعرض سفينة تابعة لها لحادث في مضيق ​سنغافورة​ نتيجة عطل فني.

وأشارت الشركة في بيان، إلى أن "سفينة تجارية إيرانية تعطلت وتوقفت في مضيق سنغافورة نتيجة حدوث مشكلات فنية، مؤكدة أنه لم ينجم عن الحادثة أي خسائر بشرية و بيئية، وأن ​السفينة​ تحت السيطرة وأن طاقمها يعمل على إصلاحها والحد من حدوث أي تلوث بيئي محتمل في المضيق، مؤكدة أنها مسجلة لدى كافة شركات ​التأمين​ العالمية".

تجدر الإشارة إلى أن سفينة عسكرية إيرانية تعرضت للقصف من نيران صديقة مما أدى لمقتل 19 وجرح العشرات من طاقمها منذ أقل من أسبوع.