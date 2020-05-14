سفينة شحن تابعة للنقل البحري الإيراني تتعرض لحادث بمضيق سنغافورة‎

أعلنت شركة النقل البحري الإيرانية عن تعرض سفينة تابعة لها لحادث في مضيق سنغافورة نتيجة عطل فني.
وأشارت الشركة في بيان، إلى أن "سفينة تجارية إيرانية تعطلت وتوقفت في مضيق سنغافورة نتيجة حدوث مشكلات فنية، مؤكدة أنه لم ينجم عن الحادثة أي خسائر بشرية و بيئية، وأن السفينة تحت السيطرة وأن طاقمها يعمل على إصلاحها والحد من حدوث أي تلوث بيئي محتمل في المضيق، مؤكدة أنها مسجلة لدى كافة شركات التأمين العالمية".
تجدر الإشارة إلى أن سفينة عسكرية إيرانية تعرضت للقصف من نيران صديقة مما أدى لمقتل 19 وجرح العشرات من طاقمها منذ أقل من أسبوع.
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