المبعوث الأممي باليمن: وقف إطلاق النار باليمن جزء من اتفاق أكثر شمولية

أشار المبعوث الدولي للأمم المتحدة في اليمن مارتن غريفيث، إلى أن "الأمم المتحدة قدمت خريطة طريق واقعية للأطراف اليمنية"، منوّهًا بأن " وقف إطلاق النار في اليمن جزء من اتفاق أكثر شمولية".
وأعرب غريفيث عن شكره للتحالف بقيادة السعودية على تمديد وقف النار في اليمن، لافتًا إلى أن "الحكومة اليمنية والحوثيين أظهروا نية للتعاون مع المقترحات الأممية".
كما أكد أن "الحكومة اليمنية تعاملت بإيجابية مع مقترحات الحلول"، مفيدًا بأن "الوضع في جنوب اليمن مقلق جدًا". وطالب كذلك "طالب كافة الأطراف، الالتزام بمبادرة الرياض وصولا لحكومة منتخبة".
وأشار غريفيث كذلك إلى قلقه من تفشي فيروس كورونا في عدن". واعتبر أن "قرار المجلس الانتقالي في عدن يثير القلق"، مطالبًا إياهم بضبط النفس.
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