سلطات المغرب تسجل وفاة واحدة و81 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت ​وزارة الصحة المغربية​ اليوم الخميس، تسجيل وفاة واحدة و81 إصابة جديدة ب​فيروس كورونا​، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 189 و​الإصابات​ إلى 6593. وبذلك يسجل المغرب أول حالة وفاة بالفيروس في آخر 4 أيام، فيما تشير الإحصائيات إلى انخفاض معدل الإصابات الجديدة، مقارنة بيوم أمس الأربعاء الذي سجلت فيه 94 إصابة جديدة.

و أشارت بيانات الوزارة إلى أن عدد الحالات التي جرى استبعاد إصابتها، بعد الحصول على نتائج سلبية للتحاليل الخاصة بها، قد بلغ 70345 حالة منذ بداية انتشار الفيروس بالبلاد.