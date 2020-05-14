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سلطات المغرب تسجل وفاة واحدة و81 إصابة جديدة بكورونا

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أعلنت ​وزارة الصحة المغربية​ اليوم الخميس، تسجيل وفاة واحدة و81 إصابة جديدة ب​فيروس ​، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 189 و​الإصابات​ إلى 6593. وبذلك يسجل المغرب أول حالة وفاة بالفيروس في آخر 4 أيام، فيما تشير الإحصائيات إلى انخفاض معدل الإصابات الجديدة، مقارنة بيوم أمس الأربعاء الذي سجلت فيه 94 إصابة جديدة.

و أشارت بيانات الوزارة إلى أن عدد الحالات التي جرى استبعاد إصابتها، بعد الحصول على نتائج سلبية للتحاليل الخاصة بها، قد بلغ 70345 حالة منذ بداية انتشار الفيروس بالبلاد.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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