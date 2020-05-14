سلطات المغرب تسجل وفاة واحدة و81 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة المغربية اليوم الخميس، تسجيل وفاة واحدة و81 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 189 والإصابات إلى 6593. وبذلك يسجل المغرب أول حالة وفاة بالفيروس في آخر 4 أيام، فيما تشير الإحصائيات إلى انخفاض معدل الإصابات الجديدة، مقارنة بيوم أمس الأربعاء الذي سجلت فيه 94 إصابة جديدة.
و أشارت بيانات الوزارة إلى أن عدد الحالات التي جرى استبعاد إصابتها، بعد الحصول على نتائج سلبية للتحاليل الخاصة بها، قد بلغ 70345 حالة منذ بداية انتشار الفيروس بالبلاد.
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