نائب وزير الخارجية الروسي: اتهامات أميركا للصين بشأن كورونا لا أساس لها

أشار نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، إلى أن "موسكو تعتبر الاتهامات الأميركية لجمهورية الصين الشعبية، شريكنا الإستراتيجي، حول نشر فيروس كورونا لا أساس لها".
ولفت ريابكوف إلى أنه "بالطبع نحن نراقب بقلق ما يحدث، وذكرنا مرارًا موقفنا من هذا الموضوع، وهو يتلخص في حقيقة أنه لا يوجد سبب لإلقاء اللوم على الصين في قيامها بشيء غير مناسب أو خاطئ طوال فترة مكافحة فيروس كورونا "، معتبرًا أن "ذلك غير ملائم في ظل الأزمة التي تحتاج العالم".
كما أكد أن "موسكو لم تتلق من واشنطن أي إشارات حتى الآن يمكن اعتبارها مؤشرًا لاعتزامها تمديد معاهدة خفض الأسلحة الاستراتيجية الهجومية".
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