مددت رئيسة بلدية واشنطن موريال باوزر إغلاق العاصمة الأميركية بعد تسجيل إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، بينما ألغت المحكمة العليا في ولاية ويسكسن بشمال البلاد قرارا بتمديد الحجر.
وعلى الرغم من إعادة فتح مناطق كثيرة في البلاد تدريجيا في محاولة للحد من المزيد من الأضرار الاقتصادية، أمرت باوزر بتمديد إجراء ملازمة المنازل حتى الثامن من حزيران بعدما كان من المقرر أن ينتهي الجمعة.
وفرض العزل في واشنطن مع إجراءات مماثلة لضواحي المدينة في ولايتي ميريلاند وفرجينيا. وتقوم هاتان الولايتان حاليا بإعادة فتح تدريجي لاقتصادهما، لكنهما وضعتا جداول زمنية مختلفة للفتح في بعض الضواحي بالقرب من العاصمة بسبب ارتفاع مستويات الإصابة بكوفيد-19.
وقالت رئيسة البلدية في بيان إن "عدد الإصابات اليومية الجديدة بكوفيد-19 لم ينخفض بعد، وايضا لم ينخفض عدد الوفيات اليومية". وأضافت أن "العدوى في المجتمعات المحلية لكوفيد-19 لا تزال منتشرة في جميع أنحاء المنطقة"، وكذلك "في مناطق ميريلاند وفرجينيا بالقرب من واشنطن".
وسجلت واشنطن وحدها 6584 إصابة بالفيروس و350 وفاة، وهي أرقام لا تأخذ في الاعتبار إحصاءات الضواحي الواسعة المحيطة بها.
كانت هذه تفاصيل خبر رئيسة بلدية واشنطن تمدد إغلاق العاصمة الأميركية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.