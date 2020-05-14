رئيسة بلدية واشنطن تمدد إغلاق العاصمة الأميركية

مددت رئيسة بلدية ​واشنطن​ موريال باوزر إغلاق العاصمة الأميركية بعد تسجيل إصابات جديدة ب​فيروس كورونا​ المستجد، بينما ألغت المحكمة العليا في ولاية ويسكسن بشمال البلاد قرارا بتمديد الحجر.

وعلى الرغم من إعادة فتح مناطق كثيرة في البلاد تدريجيا في محاولة للحد من المزيد من الأضرار الاقتصادية، أمرت باوزر بتمديد إجراء ملازمة المنازل حتى الثامن من حزيران بعدما كان من المقرر أن ينتهي الجمعة.

وفرض العزل في واشنطن مع إجراءات مماثلة لضواحي المدينة في ولايتي ميريلاند و​فرجينيا​. وتقوم هاتان الولايتان حاليا بإعادة فتح تدريجي لاقتصادهما، لكنهما وضعتا جداول زمنية مختلفة للفتح في بعض الضواحي بالقرب من العاصمة بسبب ارتفاع مستويات الإصابة بكوفيد-19.

وقالت رئيسة البلدية في بيان إن "عدد ​الإصابات​ اليومية ​الجديدة​ بكوفيد-19 لم ينخفض بعد، وايضا لم ينخفض عدد الوفيات اليومية". وأضافت أن "العدوى في المجتمعات المحلية لكوفيد-19 لا تزال منتشرة في جميع أنحاء المنطقة"، وكذلك "في مناطق ميريلاند وفرجينيا بالقرب من واشنطن".

وسجلت واشنطن وحدها 6584 إصابة بالفيروس و350 وفاة، وهي أرقام لا تأخذ في الاعتبار إحصاءات الضواحي الواسعة المحيطة بها.