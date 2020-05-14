شركة الطاقة التركية تتقدم لليبيا بطلب للتنقيب بشرق المتوسط

أشارت وكالة "​الأناضول​" التركية، إلى أن "شركة البترول التركية "تباو"، قدمت طلبا إلى ​ليبيا​ للحصول على إذن ب​التنقيب​ في شرق ​البحر المتوسط​".

وأفادت الوكالة، نقلًا عن وزير ​الطاقة​ التركي فاتح دونماز، بأن "أعمال الإستكشاف ستبدأ فور الانتهاء من العملية".

من الجدير ذكره أن ​حكومة الوفاق​ الوطني الليبية المعترف بها دوليًا، وقعت اتفاقا مع ​تركيا​ في نشرين الثاني 2019، لإقامة منطقة اقتصادية خالصة من الساحل التركي الجنوبي على المتوسط إلى سواحل شمال شرق ليبيا.