شركة الطاقة التركية تتقدم لليبيا بطلب للتنقيب بشرق المتوسط

أشارت وكالة "الأناضول" التركية، إلى أن "شركة البترول التركية "تباو"، قدمت طلبا إلى ليبيا للحصول على إذن بالتنقيب في شرق البحر المتوسط".
وأفادت الوكالة، نقلًا عن وزير الطاقة التركي فاتح دونماز، بأن "أعمال الإستكشاف ستبدأ فور الانتهاء من العملية".
من الجدير ذكره أن حكومة الوفاق الوطني الليبية المعترف بها دوليًا، وقعت اتفاقا مع تركيا في نشرين الثاني 2019، لإقامة منطقة اقتصادية خالصة من الساحل التركي الجنوبي على المتوسط إلى سواحل شمال شرق ليبيا.
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