الجيش الإسرائيلي يقتل فلسطينيا بزعم محاولته دهس جنود

أعلن الجيش الإسرائيلي عن أنه قتل مواطنا فلسطينيا، بزعم أنه حاول تنفيذ عملية دهس بالقرب من مستوطنة "نغوهوت" في منطقة الخليل جنوبي الضفة الغربية.
و وفقا لمزاعم الجيش الإسرائيلي، فإن فلسطينيا اتجه بسيارته نحو جنود إسرائيليين بالقرب من مستوطنة "نغوهوت" جنوب مدينة الخليل في الضفة الغربية، حيث قام بدهس أحدهم، و تم نقله إلى مستشفى سوروكا بمدينة بئر السبع.
تجدر الإشارة إلى أنها ليست المرة الأولى التي يقتل فيها الجيش الإسرائيلي فلسطينيين بذريعة أنهم يحاولون طعن أو دهس جنود إسرائيليين.
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