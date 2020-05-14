الجيش الإسرائيلي يقتل فلسطينيا بزعم محاولته دهس جنود

أعلن ​الجيش الإسرائيلي​ عن أنه قتل مواطنا فلسطينيا، بزعم أنه حاول تنفيذ ​عملية دهس​ بالقرب من مستوطنة "نغوهوت" في ​منطقة الخليل​ جنوبي ​الضفة الغربية​.

و وفقا لمزاعم الجيش الإسرائيلي، فإن فلسطينيا اتجه بسيارته نحو جنود إسرائيليين بالقرب من مستوطنة "نغوهوت" جنوب ​مدينة الخليل​ في الضفة الغربية، حيث قام بدهس أحدهم، و تم نقله إلى مستشفى سوروكا بمدينة ​بئر السبع​.

تجدر الإشارة إلى أنها ليست المرة الأولى التي يقتل فيها الجيش الإسرائيلي فلسطينيين بذريعة أنهم يحاولون طعن أو دهس جنود إسرائيليين.