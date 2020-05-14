الجيش السوري يرسل تعزيزات لمنبج ويجبر قوة فرنسية على تغيير موقعها

أفاد مراسل "النشرة" في ​سوريا​ عن أن ​الجيش السوري​ ارسل تعزيزات عسكرية إلى مواقع على أطراف ​مدينة منبج​ ب​ريف حلب الشمالي​ الشرقي، و ذلك لتثبيت نقاط عسكرية له في المنطقة، ما اجبر كتيبة عسكرية فرنسية تابعة ل​قوات التحالف الدولي​ موجودة قرب قرية "خروص" التابعة لمدينة ​عين العرب​، لتغيير تمركزها و انتقالها إلى شمال الطريق الدولي بعد اقتراب وحدات الجيش منها. إضغط للمزيد

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