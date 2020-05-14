بلدية موسكو: سنبدأ بإجراء فحوص مجانية واسعة للكشف عن كورونا

أشار رئيس بلدية ​موسكو​ سيرجي سوبيانين، إلى أن "العاصمة الروسية ستبدأ بإجراء فحوص مجانية واسعة للمواطنين للكشف عن ​فيروس كورونا​ المستجد "​كوفيد 19​" اعتبارا من 15 أيار، مستهدفة الوصول إلى فحص 100 ألف شخص يوميا بحلول نهاية الشهر".

ولفت سوبيانين إلى أنه "سيتم إجراء نحو 70 ألف فحص دم كل بضعة أيام بشكل مبدئي".

وأعلنت المركز الروسي لإدارة أزمة كورونا في وقت سابق تسجيل 9974 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الساعات الـ 24 الأخيرة، في أدنى زيادة يومية منذ الثاني من أيار، مما يرفع إجمالي الإصابات هناك إلى 252245 حالة.

وأفاد المركز بأن "93 شخصًا توفوا خلال الليل وبهذا يصل عدد الوفيات الرسمية إلى 2305 حالة وفاة".ِ